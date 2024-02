Deuxième journée du Dialogue national: Me Elhadj Diouf critique sévèrement le Parti Pastef Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Lors de la deuxième journée du Dialogue national, Me Elhadj Diouf a vivement critiqué le Parti Pastef, affirmant que leur parti "n'existe plus". De plus, il a exprimé son désaccord concernant l'amnistie, soulignant son opposition à cette mesure.















