Développement agricole: Une réflexion portée sur l'évolution des politiques publiques et les modalités d'action Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 19:35 | | 0 commentaire(s)| En partenariat avec l'Agence française de développement (AFD), la Saed a porté une réflexion sur l'évolution des politiques publiques et les modalités d'action en faveur du développement agricole et de la gestion territoriale décentralisée dans la vallée du fleuve Sénégal. L'objectif est de partager et de dialoguer avec les acteurs de la vallée sur les perspectives de développement économique des territoires de cette zone.



