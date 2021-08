Développement de la mécanisation agricole dans la vallée: Fonsis et Rassoulna (Sarl) signent une convention de financement de 200 millions Cfa Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

En présence du Directeur Général de la Saed, Aboubacry Sow, du maire de la commune de Ronkh, Dr Tidiane Ndiaye, le Directeur Exécutif chargé des investissements du Fonsis (Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal), Babacar Gningue et le Dg de Rassoulna (Sarl), Amadou Niama Bâ, ont signé hier, dans les locaux de la Saed, une convention de financement portant sur 200 millions Cfa. Rassoulna est une Pme qui intervient dans la vallée, dans le cadre de la chaîne de valeur rizicole. Saint-Louis–Cette convention de financement permet à Rassoulna de renforcer son parc de machines agricoles, aménagé à Nadiel, dans la commune de Ronkh, d’élargir sa base productive et son offre de services. M. Gningue, Directeur Exécutif du Fonsis, en charge des investissements, a vivement remercié les responsables de la Saed pour leur contribution technique aux projets financés par le Fonds Pme/Agri. Ce fonds d’investissement, a-t-il rappelé, mis en place par le Fonsis, « n’a d’autre objet que l’accompagnement des Pme locales spécialisées dans les services agricoles, à l’image de Rassoulna ». La loi autorisant la création du Fonsis, a-t-il précisé, prévoit que 20% de « notre capital, soient consacrés aux Pme, c’est dans ce sens que nous avons mis en place plusieurs fonds dédiés à ces Pme dont le Fonds Pme/Agri qui a permis cet investissement de 200 millions Cfa destiné à Rassoulna ». Cette entreprise, a-t-il ajouté, « deuxième investissement du Fonds Pme/Agri, vient ainsi renforcer notre contribution au développement de la chaîne de valeur riz, nous avons reconnu en M. Amadou Niama Bâ, un entrepreneur qui démontre au quotidien que l’agriculture est un secteur performant et résilient ». Dans le même sens, Amadou Niama Bâ, Dg de Rassoulna, a laissé entendre que cette convention de financement leur permettra de boucler la chaîne de valeur rizicole, « c’était le seul chaînon manquant, il nous fallait ce financement pour renforcer notre parc de machines agricoles ». Nous remercions le fonsis, la Saed, la Lba, Locafric, la Drdr de Saint-Louis et plusieurs autres partenaires qui nous aident à devenir de véritables entrepreneurs agricoles. Le Dg de la Saed, Aboubacry Sow, a rappelé que cette Pme est bien connue par ses services, « Amadou Niama Bâ a plus de 30 ans d’expérience dans le cadre du développement et de la promotion de la chaîne de valeur rizicole dans la vallée, nous réitérons notre engagement indéfectible à poursuivre notre compagnonnage avec le Fonsis et Rassoulna ». Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



