Développement sanitaire et social: Plusieurs réformes mises en place

La réunion de Comité interne de suivi au Ministère de la Santé et de l'Action sociale a été tenue ce mardi, sur le plan national de développement sanitaire et social. D'après le Directeur de la planification et de recherche au Ministère de la santé et de l'Action sociale, Dr Babacar Gueye, des réformes ont été mises en place, notamment la numérisation dans le secteur. Plusieurs défis, estime-t-on, sont à relever.



