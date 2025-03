Devoir de mémoire ( Babacar Gaye ) Le Sénégal, mon pays est confronté à une crise à la fois politique, économique et sociale.

Dans un tel contexte de gouvernance tatillonne et de déclarations à la fois scandaleuses et irresponsables du tonitruant Sarré, Porte-parole du Gouvernement, un fort sentiment de nostalgie des hommes d'Etat qui ont gouverné ce grand pays, se propage.

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le peuple sénégalais qui, debout comme un seul homme, a réalisé la première alternance démocratique en Afrique de l'Ouest.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 20:18

En ce jour anniversaire, je ne puis aussi m'empecher d'avoir une pensée affectueuse pour un homme d'exception qui, en général, n'apparaît dans un pays que très rarement.

En effet Me Abdoulaye Wade m'a marqué de par son patriotisme, sa vision du développement, les valeurs de liberté, de démocratie et de justice social qu'il véhicule, sa générosité légendaire et son panafricanisme qu'aucune cause ne saurait remiser.

Je ne regrette pas d'avoir si longtemps cheminé avec cet apôtre de la démocratie et humaniste hors pair.

Hélas, les vicissitudes de la politique politicienne et la cupidité humaine nous ont éloignés, l'un de l'autre. N'empêche qu'il reste pour moi une figure emblématique sans rayure.

Je prie qu'Allah Soubhana Wataala lui accorde davantage de bonne santé pour qu'il continue à partager l'existence des jeunes générations qui, sans lui, perdent une référence de qualité.

Joyeux anniversaire, Monsieur le Président et cher Maître.

