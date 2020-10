"Dexter" : la série culte revient avec une nouvelle saison en 2021 Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 18:13 | | 0 commentaire(s)| Personne ne l'avait vu venir et pourtant c'est officiel : Dexter va avoir le droit à une neuvième saison inédite, 7 ans après la diffusion de la dernière. C'est la chaîne américaine Showtime qui a annoncé le retour du serial killer avec des nouveaux épisodes prévus pour 2021, et la bonne nouvelle, c'est que le génial Michael C. Hall reprendra son rôle iconique.

Pour le moment, très peu d'infos ont été données sur ce reboot. Outre Michael C. Hall, on ne sait pas quels autres acteurs vont être susceptibles de reprendre leurs rôles même si certains paraissent évident type Debra (Jennifer Carpenter), la sœur de Dexter qui est quand même un personnage central de la série. Ou encore les flics du commissariat Quinn (Desmond Harrington) et Baptista (David Zayas), et peut être sa dernière copine Hannah (Yvonne Strahovski). En tout cas ce qui est sûr c’est que la série va rester dans son ADN car le showrunner et créateur Clyde Phillips sera sur le projet. C'est le président de Showtime qui l'a annoncé dans un communiqué "Nous voulions revisiter ce personnage unique seulement si nous étions capable de trouver une idée originale digne du niveau brillant de la série. Et je suis heureux de vous annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall ont trouvé l'idée. Nous avons tellement hâte de commencer le tournage et de montrer le résultat au monde entier."



Une grosse mission donc pour la team de Dexter qui s'attaque quand même à une œuvre majeure dans l'histoire des séries. Point positif : ils pourront difficilement faire pire que la dernière saison, et le final de la série qui est au panthéon des finals les plus nulles avec Game of thrones et Lost. Pour rappel, on voyait Dexter tout seul dans une cabane paumée dans la forêt, en mode bucheron. A l’époque les fans étaient dégoûtés de cette fin qui manque clairement d'hémoglobine. En tout cas, le reboot sera une suite direct à cet épisode donc on va enfin savoir si Dexter s’est reconverti en chasseur d’animaux à la campagne.



Le pari d'un reboot est toujours très compliqué pour les producteurs, et ceux qui s'y sont déjà risqués n'ont pas forcément réussi, comme avec X-Files, Twin Peak ou Gilmore Girls. C'est d'autant plus décevant quand ce sont les mêmes acteurs qui reviennent dans leurs rôles d'origine, comme si ils revenaient au bercail après avoir loupé leur carrière. Surtout que le succès d’une série, se joue aussi avec l’époque et le contexte dans laquelle elle est sortie. Dexter par exemple est sortie en 2006, à l'époque il n'y avait pas encore toutes les plateformes de SVOD, c’était assez nouveau d’avoir un anti-héro en personnage principal. Tout le monde s'est passionné pour les histoires de meurtre de Dexter, et ses fameuses bâches en plastique pour tuer des gens. Sauf qu'aujourd’hui, des anti-héros y’en a une tonne, des thrillers aussi, des serials killers pareil... Après, évidemment, il y a les fans qui vont forcément jeter un œil au reboot. En espérant qu'on retrouve la même ambiance, et que le scénario soit à la hauteur.

