Diagnostic et traitement du cancer de la prostate : un appel à l'État pour alléger les charges des malades au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2024 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal enregistre chaque année plus de 1 000 nouveaux cas de cancer de la prostate, selon le président de l'Association Sénégalaise des Urologues (ASU). Cette maladie, qui touche particulièrement les personnes âgées et les retraités, impose un lourd fardeau financier aux malades et à leurs familles. Face à l'ampleur, les membres de l'ASU appellent le président de la République à subventionner les frais de diagnostic et de prise en charge, afin de soulager les patients et de rendre ces soins plus accessibles.



