Dialagui Kane: « Les événements en cours dans ce pays forcent notre attention et nous impose de nous arrêter un instant »

Les événements en cours dans ce pays forcent notre attention et nous impose de nous arrêter un instant pour apprécier ce qui est en train de se passer dans ce pays et qui cause du tord à tout le Sénégal. Le problème est qu’il s’agit de faits entretenus par des acteurs politiciens uniquement mus par des enjeux de pouvoir.



Nos enfants sont retenus à la maison et leur droit à l’éducation est ainsi obstrué. L’économie, la justice, le social, tout est bloqué ou ralenti dans ce pays avec des pertes énormes que nous pourrons chiffrer plus tard.



Des cœurs et des chairs se déchirent et la paix tire sa révérence.



Mais tout ça pour quoi ? A cause de quoi ? Une lutte des places avec ses dégâts collatéraux ?



Le pire est que tout ceci se passe dans la défiance totale des institutions et principes qui sont les piliers de la république : particulièrement la justice et les libertés.



Dans cette situation, sont en conflit l’exercice équitable de la justice et le maintien de l’ordre public. Mais dans le fond c’est une vraie impasse politique à laquelle nous sommes appelés à apporter des solutions définitives: un conflit évident qui nous met dos au mur entre la rigueur de la loi et la force populaire.



Face à cette situation malheureusement les acteurs politiciens protagonistes ont choisi l’affrontement par l’argument de la force confondant dans celà nos forces de l’ordre.



Aussi bien l’appel à l’émeute de M. Ousmane Sonko est condamnable que la violence par laquelle les forces de l’ordre ont choisi de contenir ces émeutes.



Dans le choix de la force, tout est blâmable !



Voilà pourquoi nous assistons à ces images indignes de la Nation que nous voulons être



Il nous faut nous ressaisir et arrêter pendant qu’il est encore temps.



Pour celà, nous devons accepter de nous dire la vérité, pas seulement des parcelles de vérités qui nous arrangent, mais TOUTE LA VÉRITÉ !



Nous citoyens sommes les vrais perdants dans cette affaire car les protagonistes politiciens peuvent s’affronter violemment aujourd’hui et se retrouver, toutes dents dehors demain. Comme ce fut le cas avant hier seulement !



Que les citoyens épris de paix et conscients des dangers sur notre pays se départissent des pensées clivantes et sortent des camps partisans pour ramener leurs leaders à la RAISON.



Nul ne peut faire plus de deux mandats consecutifs ! Nul ne peut refuser de se soumettre à la justice !



Tout ceci ne dépend que des deux principaux concernés !



Dialagui Kane.



