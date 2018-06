Dialo Diop, membre des Assises: « Macky Sall n’a pas respecté son serment »

Le 10e anniversaire du lancement des Assises nationales sera commémoré aujourd’hui à Dakar. Mais il faut dire que les préparatifs de cette rencontre n’ont pas été de tout repos pour les initiateurs de cet évènement.



Et pour cause, ils ont été « exclus » in extremis de l’Auditorium de l’Ucad par le recteur Ibrahima Thioub, avant d’être finalement hébergés à l’université du Sahel par le Pr Cheikh Issa Sall.



Dans un entretien avec le journal « Enquête » le Dr Dialo Diop tire à boulets rouges sur le président de la République Mackly Sall. « Macky Sall n’a jamais respecté son serment », martèle Dialo Diop, qui ajoute qu’il doit y avoir un leader qui doit être le ‘’Primus inter pares’’ (littéralement premier parmi les pairs), mais non un potentat qui croit que tous les désirs doivent devenir des ordres exécutoires, sous prétexte qu’il a été élu. « Nous ne voulons pas non plus de quelqu’un qui commence par violer le serment qu’il avait promis de respecter et de faire respecter. Parmi les nos compatriotes, on peut bien trouver quelqu’un qui satisfasse à nos critères ».