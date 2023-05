Dialogue national : Le Pds décline ses préoccupations

Dans sa prise de parole, la Secrétaire générale chargée de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), Nafissatou Diallo, a d’emblée précisé que « compte tenu du contexte national de grave crise que traverse notre pays, nous avons accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu’à ce […]

Dans sa prise de parole, la Secrétaire générale chargée de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), Nafissatou Diallo, a d’emblée précisé que « compte tenu du contexte national de grave crise que traverse notre pays, nous avons accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu’à ce jour, nous ne disposons d’aucun ordre du jour, d’aucune feuille de route et ne savons pas les modalités d’organisation de ce dialogue », espérant que ces manquements seront corrigés afin que les objectifs de ce dialogue soient atteints

Nafissatou Diallo a, en outre, décliné les propositions de la formation politique de Me Abdoulaye Wade. « Nous souhaitons, à l’issue de ce dialogue, que notre pays retrouve sa sérénité, la confiance entre les populations et la classe politique, un espace public pacifié et durable, un règlement des problèmes liés aux conditions de transparence et de sincérité dans l’organisation et de participation aux élections », a-t-elle, notamment, déclaré. De son avis, « ceci permettra à notre pays d’avoir des élections libres, transparentes et inclusives, c’est pourquoi nous souhaitons que d’autres questions figurent dans l’ordre du jour et que des réponses claires, précises et durables y soient apportées ».

Toujours sur le plan politique, le Pds dit demander l’audition du fichier électoral par l’Union européenne (Ue)à, les États-Unis, l’Union africaine (Ua) et l’organisation des élections impartiales et consensuelles. « Le Pds demande la suppression ou une réforme approfondie du parrainage, la poursuite des opérations d’inscriptions sur les listes électorales et la simplification des procédures d’inscription notamment pour les primo votants », a ajouté le député libéral, expliquant que la délivrance d’une carte nationale d’identité doit entériner automatiquement l’inscription sur le fichier électoral.

Sur l’affaire Karim Wade, -condamné et exilé au Qatar, depuis son élargissement de prison en 2016-, Mme Diallo se veut claire. « Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l’injustice subie par Karim Wade et ses compagnons d’infortune ne relève pas d’une question d’inéligibilité ou d’une question électorale, il s’agit d’une question d’honneur de dignité et de justice, il s’agit également et surtout de faire honorer à notre pays ses engagements internationaux et corriger certaines erreurs judiciaires consacrées par plus de 15 décisions de justice internationale », a-t-elle fait savoir.

