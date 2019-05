Dialogue national : Aly Ngouille Ndiaye explique la démarche pour l’adoption des termes de référence Les amendements des termes de référence du dialogue national remis aux participants ce jeudi, lors d’une rencontre présidée par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, devront être transmis au plus tard le 15 mai prochain à une adresse émail, donnée aux participants.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Intérieur, ajoutant qu’une réunion aura lieu le lendemain, 16 mai, à la salle de réunion de la Direction des élections. « Les participants seront des représentants des partis politiques par le biais des pôles », a encore souligné Aly Ngouille Ndiaye. « Chaque pôle comprendra 15 personnes. Il y aura un pôle de la majorité présidentielle, de l’opposition et des non-alignés », a encore informé le ministre de l’Intérieur.

Par ailleurs, a-t-il souligné, « la CENA, le CNRA, la société civile et l’administration seront représentés ». Donnant les détails techniques des travaux, Aly Ngouille Ndiaye a précisé que « chaque pôle désignera 2 personnes en vue du choix de la personne qui conduira les travaux ». Dans le même temps, « un projet de code de conduite sera remis aux représentants de chaque pôle en vue de son amendement », a-t-il conclu.



