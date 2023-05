Dialogue national : Khalifa Ababacar Sall plaide pour un dialogue véridique, sur plusieurs sujets Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 20:16 | | 0 commentaire(s)| Le leader de la coalition Taxawu Dakar et membre de la coalition Yewwi Askan wi, Khalifa Ababacar Sall, présent au dialogue national, a justifié sa position. Il estime que plusieurs questions méritent d’être discutées. C’est pourquoi, il a préféré participer à ce dialogue national. « Il n'y a aucun sujet nouveau. Depuis toujours, nous sommes en train de dialoguer et que plusieurs questions n’ont pas eu de réponses. La plupart des leaders de l’opposition ne sont pas venus. Il y a des questions qui méritent un vrai débat », insiste-t-il.

L’ancien Maire de Dakar liste le 3e mandat du Président Sall, le parrainage, les articles 57, 29, 30 et autres.



Khalifa Sall a aussi, plaidé la nécessité de libérer les plus de 500 détenus politiques qui sont dans les prisons. « Aujourd’hui, il faut qu’on se dise la vérité », a plaidé Khalifa Ababacar Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager