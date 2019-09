Dialogue national- Mademba Sock, SG Unsas : « Le consensus ne sera pas pour demain » Le Secrétaire général de l’Unsas, Mademba Sock, invité de Grand Jury de la RFM de ce dimanche, a été catégorique sur l’aboutissement heureux du dialogue national. Le syndicaliste précise que le consensus ne sera pas pour demain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2019 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

« Les compétences de Famara Ibrahima Sagna ne suffisent pas. Mais, il faut l’engagement de toutes les parties. Et, il y a beaucoup de point de divergence », a soutenu Mademba Sock.



Ainsi, reconnaissant les compétences de négociateur de Famara Ibrahima Sagna, il reste d’avis qu’il y a des difficultés. « C’est par entregent de Famara qu’on a eu des accords en 1998. Dans le cadre du dialogue national, il faut de la volonté politique, de l’élégance. Les acteurs doivent savoir faire taire également les différences. Le dialogue national, c’est une question citoyenne », a-t-il conseillé.



Suivant sa logique, le syndicaliste prévient que le contenu du dialogue va poser problème. « Je fais partie des gens qui pensent que ce dialogue va avoir du mal à se mettre en place. Ce n’est pas une question comme dans un guichet automatique. Pour le dialogue, il faut que les gens, sur un tour de table, acceptent d’être élégants. Alors que c’est plus compliqué pour ce dialogue national qui réunit des gens différents avec des comportements et autres calculs », a-t-il relevé.



Sous ce registre, il recommande à faire seulement, le point sur les éléments de convergence et de divergence. « S’il n’y a pas d’arrière-pensée, ça pourra aller. Mais, il ne faut pas rêver », conclut-il.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos