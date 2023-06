Dialogue national : Moundiaye Cissé, ONG 3D, plaide la libération des détenus d’opinion, dont Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta...

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

Moundiaye Cissé, ONG 3D, présent au dialogue national, a exprimé la nécessité d’aller vers une convergence. Lorsque des hommes politiques se rencontrent, dit-il, c’est des accolades et autres. Mais, quand c’est des militants, c’est des invectives et des tiraillements. Les politiques doivent inculquer cela à leurs militants. Ainsi, il a plaidé pour la libération des détenus politiques, dont Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta, entre autres. Mais, il ne parle pas des pyromanes et des casseurs.