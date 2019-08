Dialogue national, affaire Pétro-Tim…Mamadou Lamine Diallo et Me Wade accordent leurs violons Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a été reçu en audience, vendredi 02 août 2019, par l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade. Le député, membre du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) et l’ex chef de l’Etat ont eu une convergence d’idées sur plusieurs sujets d’actualité qu’ils ont abordés, selon un communiqué du Parti démocratique sénégalais.

M. Mamadou Lamine Diallo a entretenu Me Abdoulaye Wade, de la plainte que le CRD a déposée auprès du Premier Cabinet d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, qui vise toutes les personnes citées dans le scandale Pétrotim, note le communiqué.



Les deux hommes ont également abordé la question de l’opposition, notamment « l’impérieuse nécessité d’avoir une opposition forte et unie, afin d'être un réel contre- pouvoir, qui pourra prendre en charge les préoccupations de populations ».



Evoquant le dialogue national, et à la suite des réticences exprimées par le leader de Pastef, Ousmane Sonko à ce sujet, Mamadou Lamine Diallo a confié à Me Wade que « le CRD qu’il anime avec d’autres leaders notamment, Abdoul Mbaye (ACT) et Thierno Alassane SALL (République des Valeurs), partage avec le Président Abdoulaye WADE et le PDS la même position sur le dialogue politique de Macky SALL qu’il considère comme dépourvu de sens ».



Plusieurs autres sujets, notamment d'ordre intellectuel, ont été abordés au cours de cet entretien, note le document.

