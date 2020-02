Dialogue politique: l’amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall divise les acteurs Les débats ont été houleux ce mardi matin, pour la suite du Dialogue politique. En cause, les sujets du jour dont l’arrêté Me Ousmane Ngom, l’article 80, l’autorisation de marche et surtout la question liée à l’amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade, rapporte la Rfm. Les acteurs n’arrivent toujours pas à trouver un consensus sur ces sujets sensibles, selon la même source.

