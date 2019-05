Dialogue politique: l’opposition décline l'invitation de Aly Ngouille Ndiaye

Le Front de résistance nationale (Frn) qui regroupe l’ensemble des partis de l’opposition; ne sera pas de la rencontre d’aujourd’hui portant sur le processus au dialogue politique. Ce, malgré l’acceptation de Macky Sall et de son ministre de l’Intérieur du choix de personnalités neutres pour piloter les travaux.



Selon les informations de l’As, le coordonnateur du Fnr, Mamadou Diop Decroix, a indiqué hier avoir reçu la lettre du ministre de l’Intérieur en date 22 mai 2019 en réponse à leur missive du 14 mai 2019. Mais pour ce qui est de la rencontre de ce vendredi, Decroix renseigne que les délais n’ont pas permis aux partis membres de la plateforme de partager le contenu de la lettre, en vue de donner la suite de leur position.



Il promet toutefois qu’ils se réuniront sans délai pour examiner la lettre ainsi que la position exprimée par la présidence de la République sur la commission cellulaire, et la suite à donner aux conclusions consensuelles.

