Dialogue politique: le rapport final, bientot transmis au président de la République.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2019 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Les mandataires de l’opposition, des partis non alignés et de la majorité étaient en conclave hier, dans le cadre du Dialogue politique piloté par le Général Mamadou Niang. Bientôt, ils vont entrer dans le vif du sujet.



Hier, les plénipotentiaires de l’opposition ont émis le souhait de voir le rapport final du Dialogue transmis directement au président de la République. Déthié Fall et Cie ne veulent pas que le rapport final transite par le ministère de l’Intérieur pour aller à la Présidence de la République.

