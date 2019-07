Dialogue politique: les acteurs se divisent sur les questions...

Le Dialogue politique bute encore. En effet, les parties prenantes ne parviennent pas à s’entendre sur la chronologie des sujets à débattre au sein de la Commission dirigée par le Général Mamadou Niang. Un véritable dialogue de sourds qui perdure.



Le Front de résistance nationale (Frn) qui regroupe l’essentiel de l’opposition, campe sur ses positions et exige qu’on démarre les discussions par le bilan de la présidentielle du 24 février 2019, alors que le pouvoir, les non-alignés et la Société civile veulent qu’on démarre, par les élections Locales prévues le 1er décembre 2019.



Constatant l’impossible compromis entres les différentes parties, le Général Mamadou Niang qui dirige ce dialogue, a levé la séance, jeudi dernier. Histoire, selon lui, d’approfondir la réflexion. La prochaine séance est prévue mardi 9 juillet prochain.













