Dialogue social: Vers un accord imminent entre le gouvernement et les agents des collectivités territoriales

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 18:58

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a annoncé des avancées significatives dans le dialogue avec l’Intersyndicale des agents des collectivités territoriales, qui était en mouvement social prolongé. Dans un communiqué, le ministre s’est félicité de la rencontre tenue avec les représentants syndicaux, en présence de plusieurs hauts responsables de son ministère, dont son Directeur de cabinet et la Secrétaire Générale.



Cette réunion a permis de renouer le dialogue et de poser les bases d’une solution durable, pour améliorer la fonction publique locale. « Nous avons convenu de l’impérieuse nécessité de mettre un terme à une situation qui pénalise considérablement les populations sénégalaises », a déclaré le ministre, ajoutant que l’interministérialité sera cruciale pour répondre aux défis soulevés.



Les discussions ont porté sur plusieurs points essentiels, notamment la carrière des agents en fonction des diplômes, grades, ancienneté, ainsi que sur la nécessité de renforcer leurs compétences. Un dispositif d’accompagnement social sera également mis en place, pour répondre aux besoins spécifiques des agents.



Les représentants syndicaux ont salué la teneur constructive des échanges et ont présenté des propositions concrètes. Le ministre Moussa Balla Fofana a promis d’examiner ces suggestions, tout en tenant compte de la situation budgétaire du pays. « Nous avons promis d’y apporter des solutions soutenables, en accord avec les autres ministères concernés et ceci, dans les meilleurs délais », a-t-il assuré.



La rencontre s’est tenue dans un climat marqué par l’appel lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko, en faveur d’un pacte social de stabilité durable. Les représentants de l’Intersyndicale ont, quant à eux, promis de rendre compte à leur base des avancées, exprimant l’espoir d’un « dénouement heureux au profit du contribuable sénégalais et pour l’intérêt supérieur de la nation ».



Après plusieurs heures de discussions, les deux parties semblent donc sur la voie d’un apaisement, avec l’ambition commune de trouver des solutions pour améliorer le cadre de travail des agents et répondre aux attentes des collectivités locales. Le dialogue reste ouvert et des solutions durables devraient être apportées dans les semaines à venir.



Rts



Ndèye Fatou Kébé