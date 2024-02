Diamel Gawdal : Un homme d’une quarantaine d’années se suicide atrocement…

Selon "Bes Bi", c’est dans la nuit du lundi 29 janvier dernier, que le nommé Moussa Haby Diaw s’est tranché la gorge avec un couteau, dans sa chambre, d’après plusieurs sources.



Marié et père de trois enfants dont deux filles et un garçon, cet ancien émigré de retour, a eu à faire quelques pays d’Afrique comme le Congo Brazza, la Côte d’Ivoire et la Mauritanie, avant de revenir au bercail.



Certains confient que la victime ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. La gendarmerie est descendue sur les lieux du drame pour mener l’enquête, ajoute le joiurnal.