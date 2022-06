Diamniadio: Antonio Guterrès visite la maison des Nations Unies en construction

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterrès, en compagnie du Président de la République a effectué une visite à Diamniadio de la maison des Nations Unies en construction. Ils ont discuté sur la situation nationale et internationale. Il s’agit des changements climatiques, de la sécurité, de la cohésion sociale et d’autres sujets en rapport avec la pandémie Covid 19 et la relance de l’économie africaine. Le Président de la République, Macky Sall, en sa qualité de président de l’Union africaine a plaidé devant son hôte, la facilitation de l’organisation de la dette et de la gouvernance africaine.