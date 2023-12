Diamniadio: La deuxième phase de la plateforme industrielle inaugurée par Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, a procédé à l’inauguration, cet après-midi, de la deuxième phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID). Le chef de l’État, après son arrivée dans cette ville située à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar, a coupé le ruban symbolique de la mise en service […] Le président de la République, Macky Sall, a procédé à l’inauguration, cet après-midi, de la deuxième phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID). Le chef de l’État, après son arrivée dans cette ville située à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar, a coupé le ruban symbolique de la mise en service de la P2ID. Le Premier ministre, Amadou Ba, d’autres membres du gouvernement et des autorités administratives locales ont pris part à la cérémonie d’inauguration. La plateforme industrielle internationale de Diamniadio fait partie des projets phares du Plan Sénégal émergent. Constituée de bâtiments modernes, elle offre des avantages fiscaux et non fiscaux, des facteurs de production compétitifs et un positionnement stratégique à ses usagers, selon un document de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI). La phase 2 de la P2ID s’étend sur 40 hectares et a été construite avec 60 milliards de francs CFA de la China Eximbank, indique l’APROSI. Elle comprend trois hangars de type A de 7.900 mètres carrés, six hangars de type B de 5.000 mètres carrés et huit hangars de type C de 2.500 mètres carrés. S’y ajoute un bâtiment à usage d’habitation d’une capacité de 1.000 personnes, qui est destiné aux travailleurs de la plateforme et des entreprises voisines, selon le document de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels. Une zone administrative comprenant un guichet unique et un entrepôt douanier est construite aussi dans l’enceinte de la P2ID. Photos: Assane SOW



Source : Source : https://lesoleil.sn/diamniadio-la-deuxieme-phase-d...

