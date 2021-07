Diamniadio: Macky Sall lance les travaux de la deuxième phase du Parc industriel intégré Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, a lancé mardi à Diamniadio la deuxième phase du Parc industriel intégré de Diamniadio. Avant de poser la première pierre de ce chantier, le président Sall a mis en service la centrale solaire du Parc industriel intégré de Diamniadio et visité cinq nouvelles industries implantées sur ce site. En raison de la recrudescence des cas de Covid-19 observée ces derniers temps, la cérémonie de lancement s’est déroulée dans la sobriété, en présence de seulement quelques centaines de personnes. La deuxième phase du Parc industriel intégré de Diamniadio est prévue sur une superficie de 40 hectares, pour un investissement de 60 milliards de francs CFA sur financement d’Eximb Bank Chine. Les infrastructures seront réalisées par les entreprises chinoises Consortium Sichuan Road, Bridge Group Co.ltd et CGCOC Group Co.ltd Suarl. Selon un document de présentation du projet, plus de 235.000 mètres d’espaces de hangar, un immeuble ainsi qu’un parc logistique seront aménagés sur le site dédié au projet. Lors de la première phase inaugurée en novembre 2018, quatre hangars ont été réalisés. Pour la deuxième phase, l’Etat du Sénégal ambitionne de renforcer le potentiel économique du pays en mettant à la disposition des industriels des espaces dédiés combinant d’une part des infrastructures et services fiscaux et non fiscaux significatifs et exceptionnels.



