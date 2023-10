Diamniadio accueille la 70e Conférence régionale de l'ACI, avec la participation de plus de 300 délégués internationaux Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 14:45 | | 0 commentaire(s)| Du 14 au 20 octobre, le Centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio sera le théâtre de la 70e Conférence régionale de l'ACI (Airports Council International), rassemblant plus de 300 délégués internationaux. Lors d'une conférence de presse à Dakar le lundi 2 octobre 2023, LAS, le gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne, a officiellement lancé l'événement. Serigne Bamba Sy, Secrétaire général du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, a mis en relief l'importance de cette conférence et la décision judicieuse d'avoir choisi le Sénégal comme hôte de cet événement prestigieux. Écoutons ses commentaires dans cette interview avec Ndèye Fatou Diop et Mouhamed Sané.



