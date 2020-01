Diao Baldé Keïta sur la défaite face au PSG: «Il faut penser au prochain match» Hier mercredi, Diao Baldé Keïta et sa formation, l’AS Monaco ont essuyé un revers net devant le Paris Saint-Germain, au Stade Louis II. L’attaquant des Lions, réagissant sur ce résultat a laissé entendre un message positif et se projette déjà pour le futur.





Après la défaite contre le Paris Saint-Germain (1-4) ce mercredi en Ligue 1, l’ailier de l’AS Monaco Baldé Keita ne veut pas voir le côté négatif et retient seulement le positif. “On n’a pas eu beaucoup de temps de récupération, ni de préparation, a indiqué le joueur de l’AS Monaco après la rencontre. Dimanche, ce fut un match à intensité. La première mi-temps aujourd’hui, on a laissé l’impression de ne pas être organisé. En deuxième, c’était un peu mieux, on a plus joué vers l’avant. (…) Merci aux supporters, qui nous ont donné du courage. Il faut penser au prochain match. Ce n’est pas grave, cela reste Paris, une grande équipe. (…) On a tout donné, je suis fier de mon équipe et on ne lâche rien.”



Diao Baldé Keïta semble retrouver la forme ces derniers temps en enchaînant les bonnes performances avec le club de la Rochelle. Monaco est actuel 9e de Ligue 1 avec 29 points, loin de la zone rouge où il a été dans la plus grande partie du temps la saison dernière.

