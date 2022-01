Diaobé locales 2022: Seny KEBE: Le plus jeune candidat qui bat campagne à bord de son...vélo Seny Kébé, candidat et tête de liste majoritaire de la grande coalition Wallu Sénégal dans la commune de Diaobé-Kabendou est un candidat assez particulier, au parcours atypique.

Parmi les six (6) candidats de Kolda, à Diaobé-Kabendou, il est le plus jeune, du haut de ses 32 ans. Mais cela ne l'ébranle nullement pas. "L'âge est relatif, c'est la maturité qui compte et vu le parcours que j'ai, je peux dire que je suis rompu à la tâche".



Il ne passe pas inaperçu car quand les autres candidats se pavanent avec des rutilantes voitures pour la campagne, lui enfourche son vélo et parcourt de longues distances pour sensibiliser les populations de porter le choix sur lui.



Pourtant, rien le prédestinait à la politique d'autant que c'est un agent de la santé diplômé, de surcroit un technicien des médias qui n'a rien à envier à personne. "D'ailleurs, j'ai monté mon propre groupe et ma marque, Iwakili qui signifie Gorgorlou en ouolof. je ne crois qu'en ces vertus, le travail. Je suis dans la production de films, documentaires, tout ce qui a trait aux médias et en même temps, j'ai une marque de vêtements que les populations de Kolda aiment bien", dit-il au reporter de Leral qui l'a câblé.



Promesses électorales



Pour lui, ses adversaires et même ceux des autres communes ignorent qu'ils ne sont pas à la Présidentielle, mais aux locales. "A les entendre, on pense qu'ils sont en course pour la Présidentielle car leurs promesses sont celles d'un Président de la République, alors que nous ne sommes que dans les locales. Je ne promets rien car tout ce qui se trouve dans la municipalité appartient aux populations. Je les invite à venir travailler avec moi, et ce qui est réalisable ce fera, avec leur concours", prévient-il.

L'on pourrait le qualifier "d'homme moderne" d'autant que ce dernier est aussi facilitateur en Leadership et développement personnel. Bref, Seny Kébé, est, à l'en croire l'espoir de toute une jeunesse car la vieille génération n'a rien fait pour mettre leur commune de Diaobé-Kabendou dans le sens du développement durable qui est l'avenir du monde.



