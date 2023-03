Dic: Le Pr Cheikh Oumar Diagne face aux enquêteurs Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire général du Rassemblement pour la vérité, Cheikh Oumar Diagne, fait présentement face aux éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) de la Police nationale. L’enseignant- chercheur et expert financier a lui-même annoncé sa convocation sur sa page Facebook. « Je viens de recevoir la Dic chez moi pour les suivre. J’y vais, restez […] Le Secrétaire général du Rassemblement pour la vérité, Cheikh Oumar Diagne, fait présentement face aux éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) de la Police nationale. L’enseignant- chercheur et expert financier a lui-même annoncé sa convocation sur sa page Facebook. « Je viens de recevoir la Dic chez moi pour les suivre. J’y vais, restez forts », a-t-il posté. Une information confirmée par son avocat, Me Moussa Sarr, qui révèle à lesoleil.sn que les auditions ont déjà démarré depuis 14H, dans les locaux de la Dic. Cette convocation fait suite à la conférence tenue la veille par Cheikh Oumar Diagne avec Dame Mbodj et Clédor Séne pour se prononcer sur la situation politique nationale. Pour rappel, le directeur du Centre de recherche et d’étude en stratégie finance (Cresf) avait obtenu, il y a quelques semaines, une liberté provisoire après avoir passé plus de 6 mois en prison suite à des propos tenus dans la foulée du décès de l’imam Alioune Badara Ndao. Nous y reviendrons…



Source : Source : https://lesoleil.sn/dic-le-pr-cheikh-oumar-diagne-...

