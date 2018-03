Diégane Sène, Sg Urd : "Notre parti est le moins servi par le Président Macky Sall…"

Diegane Sène déplore le manque de considération de son parti vis-à-vis des autres partis dans la coalition présidentielle. Même si il admet que son parti ne pèse pas lourd, il estime que le Chef de l’Etat dit prendre en compte son parti, parce qu’il fait partie de l’équipe.



« On est moins servis. Et on ne le comprend pas dans le cadre général du parti. Les gens ne comprennent pas que l’URD soit moins bien traitée. En tant que responsable, je suis en situation de comprendre et connaître les difficultés qu’un président de la République peut avoir pour choisir dans un large éventail d'alliés. C’est mon devoir de l’expliquer au parti, même si c’est difficile à comprendre. J’espère que c’est une situation transitoire. Nous espérons que le président de la République va corriger cela. Nous avons les compétences pour travailler, nous avons la volonté et le mérite pour être mis en situation de travailler pour notre pays », déclare Diegane Sène dans les colonnes de lLObservateur.