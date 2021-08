Dieyna Baldé et Bril Fight : Comment leur histoire d’amour a viré au cauchemar… Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|





Source : Dieyna Baldé fait, une fois de plus, les choux gras de la presse sénégalaise. La jeune fille se retrouve avec les ailes brisées, alors que sa carrière de musicienne décollait de nouveau. La jeune fille est encore empêtrée dans une histoire de mœurs et de «revenge porn», comme ce fut le cas avec Diop Iseg. […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/25/dieyna-balde-e...

