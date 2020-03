Dieynaba Baldé, Ali Baldé... et Cie remis en liberté, Mamadou Diop toujours en garde à vue.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 23:41

Selon les informations de Libération online, Dieynaba Baldé et Cie viennent d'être libérés après leurs auditions à la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Par ailleurs, des rumeurs ont circulé comme quoi Mamadou Diop aurait été libéré aussi. C'est faux. Au moment où ses lignes sont écrites, le Pdg de l'Iseg passe sa quatrième nuit de garde à vue au commissariat du Plateau.

