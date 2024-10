Diffamation : Aminata Touré engage des poursuites contre Cheikh Yérim Seck Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a lancé une action en justice pour diffamation contre le journaliste Cheikh Yérim Seck. Ce dernier l’a accusée, dans un article, d’avoir participé à une réunion au Palais de la République ayant pour objectif de bloquer le retour de l’ex-président, leader de […] Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Saliou Ndong L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a lancé une action en justice pour diffamation contre le journaliste Cheikh Yérim Seck. Ce dernier l’a accusée, dans un article, d’avoir participé à une réunion au Palais de la République, ayant pour objectif de bloquer le retour de l’ex-président, leader de la coalition Takku Wallu aux élections législatives, en recommandant des actions radicales à son encontre, ainsi que contre sa famille et ses proches. En réaction, Aminata Touré a annoncé sur son compte X, ce lundi, qu’elle avait chargé ses avocats de déposer une plainte en diffamation contre lui. » Suite aux propos diffamatoires tenus par le journaliste Cheikh Yérim Seck dans son article publié dans un site de la place faisant état d’une réunion récente au Palais de la République à laquelle j’aurais participé, selon ses termes « axée sur les voies et moyens pour empêcher le retour au pays de l’ex-président et tête de liste de la coalition Takku Wallu aux prochaines législatives, des méthodes radicales contre son fils, contre sa femme et contre lui-même ont été préconisées », j’ai instruit mes conseils juridiques de lui servir immédiatement une citation directe pour diffamation « , a-t-elle posté sur Facebook.



Source : Source : https://atlanticactu.com/diffamation-aminata-toure... Sénégal Atlanticactu / Saliou Ndong

