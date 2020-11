Diffamation: Un faux texte imputé à Souleymane Jules Diop ! Depuis quelques heures, un texte dont l’auteur serait Souleymane Jules Diop, fait le tour de la toile. Il s’agit d’écrits visant à défendre l’ancien boss de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop.



Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le texte en question, SJD aurait fait savoir au Président Macky Sall que ce dernier a été combattu par ses hommes. Toutefois, SENEMEDIA est en mesure de vous confirmer qu’il n’en est rien et que l’ambassadeur du Sénégal auprès de l’UNESCO continue de soutenir toutes les décisions du chef de l’Etat.



Contactés par nos soins, les proches de Souleymane Jules Diop nous ont confié qu’il n’a vu Me Moussa Diop qu’une seule fois de toute sa vie.



Le site qui a relayé le faux texte, appartenant à un célèbre journaliste, n’a en aucun cas pris le soin de vérifier la véracité des propos qui sont prêtés à l’ancien ministre délégué chargé du Pudc.



Ainsi, Souleymane Jules Diop reste loyal au Président Macky Sall et dans un récent message, a indiqué soutenir toutes les décisions du Chef de l’Etat, seul délégataire de la souveraineté populaire.











Souleymane Jules Diop

