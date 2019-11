Diffusion d’audios et vidéos de son groupe WhatsApp : Sokhna Aïda Diallo porte plainte contre X à la Dic Sokhna Aïda Diallo a déposé une plainte contre X à la Dic pour débusquer celui qui a fait fuité les audios et vidéos postés dans son groupe WhatsApp, rapporte L'Observateur.

Une audio de sa rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké, dans lequel des propos dénaturés du Khalife général des Mourides, avaient fuité de son groupe.

Il avait été rapporté au Khalife qu’elle baptisait des enfants et recevait des actes d’allégeance. Ce qui avait suscité la colère du marabout qui l'avait convoquée. Depuis, c’est sa co-épouse Sokhna Bator, qui communique avec les talibés.



