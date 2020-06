Diffusion d’images obscènes: Les trois adultes de la bande encourent 6 mois de prison ferme Les trois adultes cités dans l’affaire de la «sextape aux Maristes», une rencontre sensuelle entre jeunes, dont certaines scènes érotiques ont été filmées puis partagées sur internet, ont comparu, ce jeudi 04 mai, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, détournement de mineures, production et diffusion d’images pédopornographiques, incitation à la débauche, violation de la loi du couvre-feu. Le parquet a requis 1 an dont 6 mois ferme pour le lycéen, 6 mois avec sursis pour le réceptionniste et 6 mois dont 1 mois ferme contre l’étudiant. Les gérants d’auberges sont poursuivis pour violation de la réglementation sur les sites d’hébergement hôtelier. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe. La décision est attendue le 8 juin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 21:13 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos