Digitalisation : Le projet d'accélération de l'économie numérique officiellement lancé au Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2024 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi s'est tenue la cérémonie officielle de lancement du projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, sous la présidence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, et du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy. Ils ont souligné l'importance de la digitalisation pour le Sénégal ainsi que pour le secteur de la santé.