Diminution de salaires, ruptures de contrats à l?Asp : Le Dg s?explique?

L’Agence d'assistance à la Sécurité de proximité (Asp) a-t-elle diminué le salaire de ses employés ? La Direction générale de l'Agence d'assistance à la Sécurité de Proximité s'est expliquée sur cette affaire.

Seydina Oumar Touré, directeur général de l'Agence d'assistance à la Sécurité de proximité Directeur général déclare que «la mesure concerne des cadres sous contrat à durée indéterminée, notamment d'anciens directeurs, conseillers techniques et chefs de division.»



Il explique dans un communiqué parcouru par iGfm, que depuis plus de trois mois, que ces cadres ont été remplacés dans leurs fonctions mais continuent de percevoir le salaire afférent à leurs postes précédents, en invoquant un principe de droits acquis.



Mais, la Direction générale leur propose une renégociation de leurs contrats, afin de se conformer à la rémunération correspondante à leurs fonctions actuelles. Ce qu'ils refusent catégoriquement.



«Par conséquent, étant dans l'impossibilité légale de rémunérer des cadres sur la base de fonctions qu'ils n'occupent plus et face au refus de renégociation de leur part, la Direction générale a décidé de mettre fin à la collaboration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires», indique-t-il.



La Direction générale l'Agence d'assistance à la Sécurité de proximité se dit ouverte à la concertation et au dialogue.