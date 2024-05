Dionewar/Aquaculture : Les femmes du GIE Felogie magnifient l’accompagnement de l’ANA

Les dames de Dionewar, tout comme celles des autres îles environnantes, s’activent dans la transformation des produits halieutiques. La transformation de produits halieutiques est la seule occupation des femmes, y compris de nombreux jeunes. À Dionewar, les stigmates de l’avancée de la mer sont déjà là. Les vagues frappent jusque derrière les murs de clôture des maisons, rendant ainsi l’insalubrité chronique. Dionewar, qui subit de plein fouet les effets des changements climatiques, joue sa survie.

Aujourd’hui, ces braves dames poussent un grand ouf de soulagement grâce à l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA). En effet, grâce à un projet de l’ANA en partenariat avec l’Agence Belge de développement (Enabel), ces femmes transformatrices de produits halieutiques de Dionewar ont bénéficié d’équipements de production notamment des guirlandes, bassines, balances, bottes entre autres équipements de travail.

En tournée à Mbassis puis à Dassilamé, la directrice de l’ANA, Téning Sène était à Dionewar pour voir l’état d’avancement des activités génératrices de revenus des femmes qui travaillent dans le milieu mais également pour leur offrir du matériel dans le cadre du suivi pour leur permettre d’avoir de meilleurs rendements dans ce secteur. « Nous espérons que d’ici un an, ces femmes pourront avoir des produits de qualité qui auront un impact économique positif dans le secteur », a-t-elle soutenu. Elle espère revenir dans trois mois pour opérer des visites notamment pour leur offrir des alevins.

La présidente du GIE Felogie de Dionewar, Fatou Sarr, porte la voix de 700 femmes au sein de la fédération et salue cette initiative ô combien importante pour les braves dames de cette contrée. « La venue de l’agence nationale de l’aquaculture est la deuxième du genre après la première consacrée à la formation. La directrice générale est revenue avec du matériel. Cet appui vient à point nommé au moment où les ressources halieutiques se raréfient. Aujourd’hui, la caisse de ‘’Touffa’’ est vendue à 50.000 FCfa », se réjouit-elle. C’est tout l’intérêt du projet de l’ANA qui va également soulager ces femmes transformatrices sur plusieurs tâches et va augmenter leurs revenus. « Auparavant, on louait une pirogue pour partir en mer afin de chercher des produits halieutiques. Avec le changement climatique, les ressources se font rares. Heureusement l’agence nationale de l’aquaculture est là pour appuyer les femmes à travers ces appuis matériels après une formation en amont », dira-t-elle. Non sans magnifier le soutien considérable de ladite agence et de sa directrice qui leur ont permis d’avoir des retombées positives depuis qu’elles ont commencé à collaborer.

