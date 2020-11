Diop Iseg expulsé de sa maison par son ex-épouse Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|

La presse poeple sénégalaise avait saisi le contentieux entre Diop Iseg et son épouse pendant devant la justice. Finalement c’est la femme qui prend le dessus. Elle renvoie M. Diop de sa demeure de Sacré-Coeur. Diop Iseg s’est fait expulser par son ex épouse, de l’immeuble sis à Sacré-Cœur 3 où il logeait […] La presse poeple sénégalaise avait saisi le contentieux entre Diop Iseg et son épouse, pendant devant la justice. Finalement c’est la femme qui prend le dessus. Elle renvoie M. Diop de sa demeure de Sacré-Coeur.

Diop Iseg s’est fait expulser par son ex épouse, de l’immeuble sis à Sacré-Cœur 3 où il logeait avec sa famille et sa maman. Par une ordonnance d’expulsion, dans laquelle le juge donne raison à Aïssatou Seydi qui détient un droit définitif et inattaquable sur l’immeuble. Une décision motivée par l’état de droit réel établi le 20 mai dernier et dressé par une notaire, qui atteste que la propriété résulte de l’acquisition de l’immeuble auprès du sieur Mamadou Bâ, au prix de 150 millions FCfa.



Source : Source : https://letemoin.sn/diop-isep-expulse-de-sa-maison...

