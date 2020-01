Diouf Sarr et la naissance de ses "triplés"

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale était dans la banlieue hier, dans le cadre de ses visites des structures sanitaires. Abdoulaye Diouf Sarr a été marqué lors de son passage au poste de santé de Tivaouane Peul. En effet, il a été accueilli par la naissance de triplés.



Le ministre de la Santé a exprimé ainsi sa satisfaction au personnel sanitaire avec à sa tête Mme Babou. Le personnel a assuré un accouchement sans problème aux triplés.



Après Tivaouane Peul, la délégation a fait cap sur Malika qui a vu son poste de santé remis à neuf au grand bonheur des populations. Le ministre de la Santé a promis l’équipement complet de ce poste de santé dans les prochaines semaines.

