Diouf Sarr inaugure le poste de santé de Cambérène II

Le maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr a procédé, ce jeudi 30 décembre 2021, à l’inauguration du poste de santé de Cambérène 2. Ce poste de santé s’ajoute aux nombreuses infrastructures inaugurées cette année par le premier magistrat de la ville de Pikine.





Le terrain de 500 mètres carrés sur lequel est bâti le poste de santé est offert par les Nations unies à la population de Cambérène. En réalité c’est le fruit d’un partenariat avec GAVI. Cette institution régle le problème des évacuations dans cette partie de la région de Dakar.







D'ailleurs on apprend que le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a félicité les populations de Cambérène et les responsable de la santé de la commune. Il a par ailleurs annoncé la construction d’un marché moderne, d’un port avec des aménagements modernes, l’assainissement, l'érection d'un stade moderne dont le marché est déjà attribué, le pavage des rues entre autres actions. Ce programme rendre dans le cadre la modernisation de plusieurs localités de Dakar.







