Diourbel et Thiès: La coalition Unité mêle spiritualité et engagement citoyen Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Unité a mené une série d’activités de proximité à Diourbel, avec un moment de recueillement à la mosquée de la résidence du Cheikh, symbole de paix et de spiritualité. Ces moments de foi et d’inspiration nous poussent à rester proches des préoccupations de chaque Sénégalais.



Cheikh Issa Sall et Cie ont également eu l’honneur de rendre visite aux chefs religieux, dont les conseils et les prières soutiennent leur engagement.



À Thiès, le meeting organisé par la coalition a rassemblé une foule chaleureuse, permettant des échanges directs avec les habitants sur notre vision d’un Sénégal uni et prospère. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour tous !, lit-on.











Accueil Envoyer à un ami Partager