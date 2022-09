Diouty Kaolack: Spectaculaire incendie d'un camion citerne malien....

Mercredi 28 Septembre 2022

Un camion citerne malien a pris feu, mettant en danger les populations qui travaillent sur les environs du Diouty de Kaolack. Mais plus de peur que de mal. L'incendie a été maîtrisé un peu plus tard par les sapeurs, la devanture du camion ayant subi le plus de dégâts.