Diplomatie:Le président de la Transition au Mali en visite à Dakar ce samedi Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Sur invitation de son homologue sénégalais Macky Sall,le Président de la Transition au Mali, Bah Ndaw, sera à Dakar ce samedi pour effecter une visite officielle de 48 heures. Cette visite traduit la volonté des deux chefs d’Etat d’oeuvrer au raffermissement des exellentes relations d’amitié fraternelle,de bon voisinnage et de coopération multiforme qui unissent les […] Sur invitation de son homologue sénégalais Macky Sall,le Président de la Transition au Mali, Bah Ndaw, sera à Dakar ce samedi pour effecter une visite officielle de 48 heures. Cette visite traduit la volonté des deux chefs d’Etat d’oeuvrer au raffermissement des exellentes relations d’amitié fraternelle,de bon voisinnage et de coopération multiforme qui unissent les deux pays. Bah N’Daw qui effectue sa première tournée, est aussi attendu au Togo, à Bissau et au Ghana.



Source : Source : https://letemoin.sn/diplomatiele-president-de-la-t...

