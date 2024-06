Diplomatie : saisies des biens russes par les Occidentaux, le ministre malien Abdoulaye Diop les juge contraire au droit international.. Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 02:31 | | 0 commentaire(s)|

Mali Atlanticactu/ Bamako / Moscou / Karim Koulibaly Dans une interview à Sputnik Afrique, le Chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop rappelle que le Mali lui-même a souffert de mesures pareilles et s’oppose à toutes les « sanctions économiques-financières et mesures coercitives unilatérales à l’encontre d’un pays ». Interrogé par Sputnik Afrique, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, s’est opposé à la pratique des « mesures coercitives unilatérales à l’encontre d’un pays ». Et, fait-il savoir, « Le système international notamment le système financier international est bâti sur la confiance. Donc ce type de précédent est de nature à saper la confiance dans les institutions multilatérales et même dans les monnaies dominantes sur le plan international ». Coopération militaire renforcée entre le Mali et la Russie Par ailleurs, le Mali cherche à accroître ses capacités militaires avec l’aide de la Russie, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Une délégation russe, conduite par un vice-ministre des Affaires étrangères, s’est récemment rendue à Bamako pour discuter de la mise en œuvre d’un plan visant à renforcer les capacités de défense du Mali. « Cette visite s’inscrit également dans la continuité du dialogue sur le renforcement du partenariat militaire stratégique entre nos deux pays. Elle s’appuie sur le renforcement des capacités de combat des forces de défense et de sécurité maliennes pour parvenir à une plus grande autonomie, ainsi qu’un programme d’acquisition d’équipements militaires », a précisé Abdoulaye Diop. Contexte des sanctions contre la Russie Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, Moscou fait face à de sévères sanctions économiques, y compris le gel de ses avoirs à l’étranger. D’après RFI, le Conseil européen, a déclaré qu’environ 260 milliards d’euros d’actifs de la Banque centrale russe sont bloqués dans les pays de l’UE et du G7, en plus des biens détenus par des oligarques russes.



