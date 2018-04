Direct Assemblée Nationale: l'opposition perturbe la salle

Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse est interrompu par Me Madické Niang lorsqu'il voulait aller directement au vote de la loi portant sur la révision de la Constitution sans débat des députés. Ce que ce dernier a refusé et a exigé de Niasse de lui citer l'article qui permet d'aller au vote sans au préalable donner la parole aux députés. Un échange de propos s'en suit. Et la salle est agitée. le président Niasse a fini par reconnaître qu'il n'y pas d'article qui permet d'aller au vote d'une loi sans les remarques au préalable des députés. C'est à la suite de cela que les camarades de Me Madické ont lancé des cris de satisfactions. Et la séance continue.



