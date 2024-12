Direct - Combats Eric Favre Nation MMA à l'Hotel Onomo.. Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2024 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

Pour son premier combat, Ada Fass va hériter de l’ivoirien Dominique Dago. Un adversaire qui va également livrer son premier duel en professionnel.

Ce samedi à Abidjan (19H GMT), quatre sénégalais seront dans l’octogone de l’hôtel Onomo en marge de l’événement organisée par Éric Favre Nation. Il s’agit de Serigne Ndiaye 2, Petit Lô, Alboury et Ada Fass. Phénomène de l’arène sénégalaise, Adama Correa dit « Ada Fass » va ainsi se mesurer au champion local et spécialiste en muay thaï Dominique Dago qui a promis de le battre au 2e round.

Pour réussir ses débuts, le « gouverneur de Dakar » compte user de son courage et de sa technique en lutte pure pour abréger le combat. « Je suis un Lion et je vais battre Dominique Dago dès le premier round. Petit, je pratiquais déjà le MMA qui est une discipline que je connais bien ». Alboury prévient son adversaire Kassoum Koné alias « la machine » : « Je suis Alboury roi du Djolof et digne représentant du Sénégal, je vais broyer la machine » Face à Kassoum Koné ce samedi en terre ivoirienne, le lutteur Alboury espère signer une victoire éclatante.

Dans la catégorie des super lourds, ce sera un derby de la sous-région entre Alboury et Kassoum Koné. Ce dernier qui compte trois victoires en autant de combats va évoluer à domicile et aura sans doute l’appui du public. Mais cela n’ébranle guère le « showman » sénégalais qui fort de sa victoire en kickboxing face à Lamine Sène, est sûr de relever le défi.

« Je suis Alboury le roi du Djiolof et digne représentant du Sénégal. Je vais broyer la machine. Je demande à tous les Sénégalais de prier pour moi ».

