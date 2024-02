Direct: Les collectifs F24, FC24, FDD et Aar Sunu Élection votent contre la loi d’amnistie et exigent le départ du président Macky Sall le 2 avril prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 19:49 | | 0 commentaire(s)| En vue des élections prévues pour le 2 juin, les collectifs F24, FC24, FDD et Aar Sunu Élection ont exprimé leur opposition à la loi d’amnistie et ont exigé le départ du président Macky Sall dès le 2 avril prochain.



