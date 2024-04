Direct : "Tagato" entre Macky Sall et les militants de Bby Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 13:34 | | 0 commentaire(s)| Les sympathisants et militants du Président Macky Sall autour du mouvement "Macky dans nos veines", rendent un vibrant hommage à leur mentor. Ce, à l'occasion de la passation de pouvoir, entre ce dernier et le nouveau chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, qui sera installé aujourd'hui.



