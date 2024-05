Direct / Tribunal de Dakar : Jour de vérité pour Bah Diakhaté et Imam Ndao Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 13:37 | | 1 commentaire(s)| Le tribunal de Dakar est le théâtre d'une journée cruciale pour Bah Diakhaté et Imam Ndao. Accusés dans une affaire qui a tenu en haleine l'opinion publique, les deux hommes font face aujourd'hui à la justice, pour entendre le verdict tant attendu. Les regards sont tournés vers le tribunal, où l'issue de ce procès pourrait marquer un tournant décisif.





